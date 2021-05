Resident Evil Village, RE7 e la storia di Ethan: dove eravamo rimasti?

In attesa di avventurarci in Village, ripercorriamo la storia di Resident Evil 7, riscoprendo le gesta del protagonista Ethan Winters, di sua moglie Mia e della temibile Eveline, così da giungere preparati all'incontro con le mostruosità del Villaggio degli orrori e del Castello Dimitrescu.

Con l'uscita sempre più imminente di Resident Evil Village, prevista per il 7 maggio, abbiamo così deciso di riavvolgere il nastro dei ricordi per tessere la trama degli eventi che condurranno Ethan in Romania, tra i vicoli del borgo maledetto dominato dalla vista della dimora di Lady Dimitrescu e della sua mostruosa famiglia.

L'esperienza maturata, suo malgrado, tra le quattro mura di casa Baker saprà fornire allo sfortunato Ethan gli strumenti e le forze necessarie per uscire indenne dall'ennesimo girone dantesco che l'attende all'ombra del Castello di RE Village?

In attesa di scoprirlo, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere su queste pagine per leggere lo speciale su Resident Evil e la storia di Ethan prima di RE Village, con tutte le considerazioni e le riflessioni di Giuseppe Carrabba sugli orrori di casa Baker a cui ha dovuto assistere il protagonista di RE7.

Per uno sguardo più approfondito sugli eventi che hanno contribuito a plasmare l'universo a tinte oscure della serie culto di Capcom, qui trovate il nostro speciale sulla storia di Resident Evil con la trama di tutti i giochi.