Resident Evil Village, la recensione della Gold Edition: tra Mercenari e terza persona

E dopo aver scoperto come si è conclusa la saga dei Winters con la recensione di Resident Evil Village Le Ombre di Rose, è tempo di capire anche come è andata l'offerta ludica completa della Gold Edition, disponibile dal 28 ottobre su PC, PlayStation e Xbox.

Come riportato nella nostra recensione di Resident Evil Village Gold Edition, i nuovi contenuti aggiuntivi creati da Capcom si rivelano ben realizzati. La visuale in terza persona offre una prospettiva del tutto diversa per l'ottavo episodio della serie, e si rivela ben confezionata senza snaturare l'essenza del gioco originale. Per quanto riguarda invece la versione rinnovata de I Mercenari, i personaggi aggiuntivi rendono più stimolante anche questo tipo di opzione di gioco, ben più ricca e sofisticata rispetto a quanto visto nel gioco base un anno prima.

Preso nel suo insieme tenendo conto anche Le Ombre di Rose, Resident Evil Village Gold Edition si pone come la versione definitiva dell'ottavo capitolo della serie. Se quindi non avete mai giocato Resident Evil Village quando è stato originariamente pubblicato nel maggio del 2021, recuperate la Gold Edition non appena disponibile il 28 ottobre potrebbe essere l'occasione migliore per godersi l'opera Capcom completa di tutta la sua offerta, tra l'avventura principale ed i diversi DLC.