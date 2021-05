Resident Evil Village: recensione e prime impressioni nella nostra live di Twitch

In occasione dell'uscita della recensione di Resident Evil Village, il nostro Francesco Fossetti ha condotto una speciale live per raccontare le prime impressioni e le sensazioni lasciate dall'atteso titolo targato Capcom.

Resident Evil Village è infatti stato il protagonista assoluto della giornata odierna nonché della speciale live andata in onda sul canale Twitch di Everyeye. Durante la diretta Francesco Fossetti ha raccontato i retroscena che hanno portato alla stesura della recensione del celebre survival horror, sviscerando nel dettaglio il titolo e svelandone pregi e difetti, senza dimenticare le sensazioni lasciate pad alla mano: gameplay, spessore narrativo, qualità tecnica, implicazioni per la serie e possibili prospettive future. Il tutto condito dalle tante domande della nostra favolosa community.

In attesa di poter mettere le mani su Resident Evil Village la settimana proseguirà con tanti appuntamenti dedicati alle sventure di Ethan Winters: giovedì 6 maggio a partire dalle ore 14:00 il Talk Show di Everyeye sarà tutto incentrato sull'ultimo capitolo della saga di Capcom e finalmente venerdì 7 maggio dalle 21:00 festeggeremo insieme il Day One. Se non volete perdere nemmeno una live ricordatevi di lasciare un cuore sul canale Twitch di Everyeye.

Prima di lasciarvi alla replica, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Resident Evil Village a cura di Francesco Fossetti sulle pagine di Everyeye.