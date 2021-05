Resident Evil Village, è record su Steam: mai così tanti giocatori connessi

Resident Evil Village è appena stato lanciato ed è ancora troppo presto per conoscere i dati di vendita, ma il primo segnale è incredibilmente promettente. L'ultimo survivavl horror di casa Capcom ha già battuto tutti i precedenti capitoli della serie per quanto riguarda il numero dei giocatori connessi in contemporanea al lancio.

Nel momento in cui vi scriviamo, sono 86.020 gli utenti che stanno giocando a Resident Evil Village su Steam, dato che potrebbe ulteriormente aumentare entro la fine della giornata. Nessun capitolo della serie aveva mai fatto registrare un numero di giocatori connessi in contemporanea così alto. Il precedente record apparteneva all'ottimo Resident Evil 2 Remake, che al lancio avvenuto nel gennaio del 2019 fece registrare un picco di 74.024 giocatori. Piuttosto distanziati Resident Evil 3 Remake con 32.635 e il suo diretto predecessore, Resident Evil 7, con "appena" 18.211 utenti. Se il buongiorno si vede dal mattino...

Resident Evil Village è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia. La critica lo ha accolto con entusiasmo, esattamente come il nostro Francesco Fossetti, come potete leggere nella sua recensione di Resident Evil Village.