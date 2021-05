Resident Evil Village, record anche su Twitch: oltre mezzo milione di spettatori

Giusto ieri vi abbiamo parlato del record conseguito da Resident Evil Village su Steam, dove con oltre 80 mila giocatori connessi in contemporanea è riuscito a fare meglio di tutti i precedenti capitoli della serie. Oggi siamo qui per parlarvi di un altro record, stavolta infranto su Twitch.

Ad un certo punto della giornata di ieri, è stato registrato un picco di oltre 600 mila spettatori simultanei per gli streaming di Resident Evil Village, un record assoluto per la serie, raggiunto peraltro senza il contributo di content creator estremamente famosi, bensì con una combinazione di streamer piccoli e grandi distribuiti in maniera omogenea. Il dato diviene ancor più impressionante se paragonato con quelli conseguiti dai precedenti capitoli della serie: prima di Village il record era detenuto da Resident Evil 3 Remake con un picco di 318 mila spettatori, seguito da Resident Evil 2 Remake con 314 mila spettatori e Resident Evil 7 con 224 mila utenti.

I primi segnali, quindi, sono incredibilmente incoraggianti per Capcom, e a questo punto non ci stupiremmo affatto se Village si rivelasse anche un successo di vendite. Il gioco è ora disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, piattaforme sulle quali siete ancora in tempo per provare la demo estesa di 60 minuti (verrà rimossa alle 02:00 di lunedì 10 maggio). Se non lo avete ancora fatto, leggete anche la nostra recensione di Resident Evil Village.