Resident Evil Village, un regalo da Capcom: avatar PS5 e PS4 gratis

Dopo l'annuncio ufficiale del nuovo capitolo della saga survival horror, Capcom si appresta a svelare ulteriori informazioni sul gioco in occasione di una diretta streaming dedicata a Resident Evil: Village.

Quest'ultima presenterà un assaggio del gameplay che caratterizzerà la nuova odissea di Ethan Winters, già protagonista di Resident Evil 7. In attesa dell'appuntamento, che secondo i rumor potrebbe ospitare anche l'annuncio di un Resident Evil multiplayer, il colosso videoludico ha deciso di offrire agli appassionati un piccolo omaggio. Nello specifico, si tratta di un avatar a tema Resident Evil: Village da utilizzare per il proprio profilo utente su PlayStation 4 e PlayStation 5. Completamente gratuito, quest'ultimo può essere riscattato tramite PlayStation Store, inserendo l'apposito codice LEJH-M8N9-E5XF. L'Avatar immortala la misteriosa e inquietante figura femminile che il pubblico ha già avuto modo di intravedere tra trailer e screenshot dell'avventura horror: direttamente in calce a questa news potete visionarne un'immagine di anteprima.



Purtroppo, almeno per il momento, l'iniziativa è stata avviata da Capcom esclusivamente in territorio nordamericano, con validità in Canada e Stati Uniti d'America. Non è chiaro se prossimamente l'avatar gratuito sarà reso disponibile anche per l'utenza europea. In attesa di eventuali comunicazioni, ricordiamo che l'appuntamento con la live a tema Resident Evil: Village è fissato per giovedì 21 gennaio.