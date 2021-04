Resident Evil Village: quali sono i requisiti per PC?

Manca ormai meno di un mese all’arrivo dell’attesissimo ottavo capitolo della serie di Resident Evil su PC, Stadia e console di vecchia e nuova generazione, e sono molti gli appassionati della saga Capcom che, per ingannare il tempo, hanno deciso di provare la versione beta di Resident Evil ReVerse, che uscirà in concomitanza con RE Village.

Il nuovo gioco principale di Resident Evil, seguito diretto di Resident Evil 7 Biohazard, porterà avanti la storia dei vecchi protagonisti Ethan e Leon, facendoli incontrare all’interno di un’ambientazione che richiama fortemente una mitologia simile a quella della Transilvania, con personaggi, creature e luoghi che ricordano proprio la tradizione rumena, come l’ormai famigerata Lady Dimitrescu e le sue ancelle. Oltre a queste premesse, Resident Evil Village promette anche di essere ricchissimo di dettagli tecnici e vezzi grafici e stilistici che permettano al titolo di fare un’ottima figura anche sulle console di nuova generazione e, di conseguenza, sui pc di fascia alta.

Proprio in quest’ultimo caso, però, per essere sicuri di poter giocare al titolo Capcom senza subire rallentamenti di alcun tipo è buona norma controllare che la configurazione hardware e software del proprio PC sia in grado di eseguire correttamente il gioco. Ecco quindi i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Resident Evil Village.

Requisiti Minimi per 1080p|60fps con priorità alla performance

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB di VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4 GB di VRAM

Supporto a Directx 12

Requisiti Consigliati per 1080p|60fps con priorità alla qualità grafica

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

Supporto a Directx 12

Naturalmente, nel caso in cui abbiate intenzione di attivare le opzioni di Ray Tracing implementate dal team di sviluppo all’interno del gioco avrete bisogno di una configurazione PC con schede grafiche che supportano questa tecnologia, come le schede della serie 20xx e 30xx di NVIDIA.



