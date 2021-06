Resident Evil Village riceverà un DLC: la conferma di Capcom all'E3 2021

Capcom ha cominciato alla grande il suo show all'E3 2021 dedicando un segmento ad uno dei suoi prodotti di punta dell'annata, ossia Resident Evil Village, disponibile sul mercato mercato da poco più di un mese.

Dopo un nuovo trailer di Resident Evil Village (potete vederlo in apertura di notizia, ma state attenti agli spoiler!), è apparso su schermo il produttore Tsuyoshi Kanda, il quale dopo aver ringraziato tutti i giocatori per il supporto ha annunciato che la componente multigiocatore Resident Evil RE:verse verrà lanciata il mese prossimo, ovviamente in via del tutto gratuita per tutti coloro che già possiedono Village.

Le buone notizie non sono finite qui, dal momento che l'intervento di Kanda si è concluso con una notizia inaspettata: a grande richiesta, Capcom ha dato il via ai lavori per un DLC di Resident Evil Village! Dal momento che lo sviluppo si trova ancora nelle fasi iniziali, la compagnia di Osaka non ha potuto fornire dettagli precisi in merito, in compenso ha promesso che molto presto svelerà ulteriori informazioni.