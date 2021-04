Resident Evil Village: il sistema di potenziamento spiegato nel dettaglio

Nel corso degli anni la serie di Resident Evil si è distinta anche per i diversi metodi di potenziamento per armi e personaggi adottati in alcuni episodi, come Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Resident Evil 7: Biohazard. Anche in Resident Evil Village ci saranno vari modi per perfezionare le prestazioni di Ethan e del suo armamentario.

I potenziamenti rivestiranno un ruolo cruciale nell'affrontare gli orrori che ci attendono nel nuovo episodio, e tutto ruoterà attorno alla misteriosa figura del Duca, che rivestirà un ruolo analogo a quello del famoso mercante del quarto capitolo. Anzitutto, Ethan potrà andare a caccia di animali, sparsi attorno al villaggio. Queste bestie selvatiche reagiranno agli attacchi del protagonista e quindi non dovranno essere sottovalutati, ma una volta ottenute sufficienti quantità di carne, pesce o altre risorse analoghe si potranno portare nella Cucina del Duca, che ci preparerà così dei pasti speciali che conferiranno al protagonista importanti potenziamenti permanenti.

Per quanto riguarda le migliorie relative al nostro arsenale, fondamentale è la raccolta di lei, la moneta all'interno di Village. Questa valuta (assieme ad altri oggetti di valore) verrà spesso lasciata a terra dai nemici sconfitti, a cui si aggiungo anche i vari tesori che sarà possibile rinvenire durante l'attenta esplorazione degli scenari. Riportare tutte queste risorse economiche al Duca ci consentirà di ottenere in cambio utili migliorie per ciascuna delle nostre armi, rendendole sempre più devastanti. Eliminare i nemici ed esplorare l'ambiente circostante è quindi importante per poter ottenere in cambio i preziosi upgrade.

L'uscita del nuovo Survival Horror è fissata per il 7 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Stadia. Nel frattempo, oltre ai dettagli sul mercante, si sono diffuse nuove informazioni su trama, puzzle e licantropi di Resident Evil Village, mentre emergono sempre più voci che vedono Resident Evil Village parte di una trilogia che comprende anche RE7 e RE9.