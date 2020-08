Resident Evil Village, ancora rumor: sequenza introduttiva e dettagli di trama

Al recente emergere di nuove indiscrezioni su ambientazioni, armi e Boss in Resident Evil Village fa seguito un'ulteriore ondata di presunte informazioni, legate questa volta alla componente narrativa del gioco.

La fonte, ancora una volta, è il portale Biohazard Declassified, il cui approfondimento viene rilanciato anche del noto insider Dusk Golem. Entrambi segnalano i dettagli riportati come rumor, ma evidenziano come, se veritieri, potrebbero rappresentare potenziali spoiler. Se dunque non volete correre il rischio di ricevere alcun tipo di anticipazione su ciò che vi attende in Resident Evil Village, potreste non voler proseguire nella lettura.

Le fonti di Biohazard Declassified coinvolgono la presunta sequenza di apertura del titolo, che coinciderebbe in realtà con quanto già mostrato in trailer da Capcom. La sezione vedrebbe Mia intenta nella lettura di una storia alla figlia, di nome Rose. Il termine dell'attività coinciderebbe con l'arrivo di Ethan sulla scena e il passaggio dell'azione nelle mani del giocatore. Nell'abitazione, si riporta, sono presenti alcuni documenti che ci informano del fatto che l'intera famiglia non è stata contaminata dall'E-virus e che al termine degli eventi di Resident Evil 7, Ethan ha trascorso del tempo con Chris Redfield. Successivamente, il protagonista prende Rose e la pone nella sua culla al piano di sopra, per poi ritornare da Mia, intenta a cucinare.



A questo punto, Ethan cerca di avviare una discussione con Mia su quanto accaduto in Louisiana, ma la donna è evasiva. La situazione, però, all'improvviso precipita, con proiettili che irrompono da una finestra, colpendo Mia in maniera non letale. A questo, seguirebbe l'ingresso in scena di Chris, accompagnato da due sottoposti, con l'uomo che procede a una brutale esecuzione della donna, di fronte agli occhi di Ethan. Quest'ultimo e la piccola Rose, si riferisce, sarebbero in seguito caricati a forza su di un veicolo, il quale viene però coinvolto in un incidente. Dal luogo dell'impatto, Ethan si muove per cercare aiuto, raggiungendo il villaggio che farà da setting al nuovo Resident Evil. Qui, l'uomo dovrebbe avere il primo contatto con pericolose creature, con una serie di primi scontri.



Come di consueto quando si parla di rumor, vi invitiamo a ricordare che i dettagli riportati potrebbero rivelarsi in tutto o in parte errrati: interpretateli dunque con la dovuta cautela. In attesa di rivedere Resident Evil Village in azione, Capcom ha confermato che la saga di Resident Evil ha venduto oltre 103 milioni di copie.