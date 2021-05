Resident Evil Village: scoperta una scena alternativa nel Castello Dimitrescu

Quella di Resident Evil Village è un'esperienza horror piuttosto lineare, ma i giocatori hanno scoperto che Capcom ha ugualmente trovato un modo di premiare i giocatori più curiosi che divergono dal percorso principale.

D'ora in avanti troverete degli spoiler sulla parte della campagna ambientata nel Castello Dimitrescu, pertanto se non l'avete ancora affrontata, vi consigliamo di interrompere la lettura per non rovinarvi la sorpresa.

Nella terrificante magione, i giocatori devono vedersela con Lady Dimitrescu e le sue tre figlie, le quali hanno l'abilità di sparire in una nube di mosche mentre danno la caccia ad Ethan Winters. La maggior parte degli utenti hanno affrontato quest'area in maniera lineare, scappando dapprima da Bela per poi affrontare Cassandra e infine Daniela: non tutti sanno, in ogni caso, che le due vampire possono essere combattute nell'ordine che si preferisce. Cassandra si trova nell'armeria, mentre Daniela nella libreria: la scena successiva con Lady Dimitrescu cambia in base all'ordine scelto. Come mostrato da un utente su TikTok, in una scena Alcina fa un cenno a Cassandra chiedendole "la testa di quell'uomo"; in un'altra, fa un cenno a Cassandra e s'infuria quando realizza che l'altra sua figlia è stata uccisa. Lo sapevate?

Intanto, continua a crescere la fama del Duca: il mercante sembra essere uno dei personaggi più amati di Resident Evil Village.