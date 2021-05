Resident Evil Village: scopriamo tutte le mostruosità dell'horror Capcom

A due settimane esatte dal lancio di Resident Evil Village sono ormai in tanti ad aver completato l'avventura con protagonista Ethan Winters. Cerchiamo quindi di approfondire i dettagli riguardanti ogni singolo avversario presente nel survival horror targato Capcom.

L'ultimo capitolo della serie propone infatti una gran varietà di nemici e boss, i quali vantano caratteristiche uniche tanto nello stile di combattimento quanto nel design. Se avete già portato a termine la storia principale del gioco e volete saperne di più sulle varie mostruosità che Ethan affronta nel corso del gioco, allora non potete perdervi il nostro nuovo video dedicato proprio ai mostri di Resident Evil Village. Nel caso in cui l'argomento dovesse incuriosirvi, potete inoltre dare un'occhiata allo speciale sui Lycan e sugli altri mostri di Resident Evil Village a cura di Giuseppe Carrabba. Ribadiamo che sia il video che l'articolo contengono spoiler sulla trama di gioco e sul finale e ne sconsigliamo la visione/lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sul database di Steam sono comparsi i primi indizi sul possibile arrivo di contenuti aggiuntivi per Resident Evil Village, la cui storia potrebbe essere approfondita con qualche DLC.