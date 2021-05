Resident Evil Village: scopriamo la storia del Villaggio e di Madre Miranda

Ripercorriamo la storia e la lore del Villaggio che fa da sfondo a Resident Evil Village, il nuovo survival horror di Capcom. Scopriamo il folklore del luogo, le origini di Madre Miranda, quelle di Alcina Dimitrescu e degli altri Signori contro cui deve combattere Ethan Winters.

Partendo dai tumultuosi eventi vissuti da Ethan in RE7, il team guidato da Morimasa Sato ha saputo erigere un'impalcatura narrativa che fa da ponte tra il passato e il futuro della serie. Uno degli esempi più cristallini lo fornisce lo fornisce il racconto sulle origini di Madre Miranda che si evolve in RE Village, con legami alla fondazione dell'Umbrella e al disastro di Dulvey con sullo sfondo la figura di Spencer.

Non serve essere dei patiti della saga di Resident Evil, quindi, per immergersi nelle atmosfere di RE Village e accorgersi di come l'esperienza vissuta da Ethan all'ombra del Castello Dimitrescu sia profondamente connessa ai fatti avvenuti nei capitoli precedenti.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video speciale in apertura d'articolo e all'approfondimento di Giuseppe Carrabba sulla lore di Miranda e Dimistrescu di Resident Evil Village, con tanti dettagli e retroscena sulla storia delle ambientazioni, dei personaggi e degli eventi che si dipanano nell'avventura a tinte oscure del nuovo kolossal di Capcom.