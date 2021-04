Resident Evil Village e seconda Demo: il nuovo leak su PSN cita dimensioni e contenuti

La fugace comparsa su PSN della seconda Demo di Resident Evil Village si ripete e, questa volta, porta in dote ulteriori dettagli su dimensioni e contenuti dell'importante versione dimostrativa che Capcom conta di lanciare in vista dell'uscita del kolossal horror.

Come sottolineano i giornalisti di ComicBook, sui server backend del PlayStation Store sono stati caricati quattro file "nascosti" da ricondurre a Resident Evil Village tramite il rispettivo codice identificativo. I file in questione presentano dei riferimenti alle regioni dello store Sony su cui verranno lanciati, ossia USA, Giappone, Asia ed Europa. Ma non è tutto.

Le porzioni di codice estrapolate da questi file contengono infatti delle interessanti informazioni sulle possibili dimensioni, sui contenuti e sulle funzionalità accessibili nel corso della prova. Stando a quanto scoperto, la seconda Demo di RE Village dovrebbe perciò pesare all'incirca 10 GB e fornire un assaggio dell'esperienza di gameplay del titolo finale. Curiosamente, nei file trapelati dal PSN trova spazio anche un'interfaccia appositamente realizzata per la versione in streaming di RE Village tramite la funzione Remote Play su PS Vita.

Con ogni probabilità, un chiarimento definitivo in tal senso lo avremo solo durante lo showcase di Resident Evil Village del 16 aprile, insieme a tanti nuovi dettagli sulla giocabilità, sui protagonisti e sugli scenari del kolossal horror di Capcom che vedrà la luce dei negozi il 7 maggio prossimo su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in una versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.