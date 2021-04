Resident Evil Village Showcase: una serata in compagnia di Everyeye su Twitch

In vista dell'attesissimo Showcase di Resident Evil di metà aprile, la redazione di Everyeye invita tutti gli appassionati della serie horror di Capcom a trascorrere una serata in nostra compagnia su Twitch per discutere delle sorprese previste per questo importante appuntamento.

Per l'occasione, l'azienda giapponese promette di fare felici tutti i fan dell'epopea a tinte oscure mostrando un trailer inedito di Resident Evil Village e tanto altro. Nella diretta streaming, infatti, verrà dato spazio anche a "una serie di sorprese" non meglio specificate; in compenso, sappiamo già che durante lo Showcase assisteremo a un nuovo video gameplay di RE Village.

Lo spettacolo digitale organizzato da Capcom potrebbe fare anche da sfondo all'annuncio della chiacchierata seconda Demo di Resident Evil Village. E che dire allora delle novità sui contenuti dell'esperienza multiplayer di Resident Evil ReVerse o, perché no, di ulteriori iniziative per celebrare i 25 anni della serie horror?

Per tenervi compagnia in attesa di questo interessante focus su Resident Evil Village e ReVerse, stiamo così preparando una serata speciale che andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 21:00 di giovedì 15 aprile.