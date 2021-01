Resident Evil Village: lo Showcase svelerà un gioco multiplayer per PS4 e Xbox One?

Oltre all'annuncio del Resident Evil Showcase di RE Village, Capcom ha svelato anche un progetto multiplayer parallelo che coinvolgerà gli appassionati della saga horror su PlayStation 4 e Xbox One.

Sul sito ufficiale di Resident Evil è infatti apparsa una nuova scheda che invita i fan a "registrarsi a una fase di Beta testing a porte chiuse per festeggiare il venticinquesimo anniversario di Resident Evil".

Il modulo per registrarsi alla Closed Beta sarà attivo dal 15 al 25 gennaio: questa fase di testing avverrà su PS4 e Xbox One e, quindi, non dovrebbe riguardare direttamente Resident Evil Village. I vertici di Capcom sottolineano infatti come "ulteriori dettagli su questo gioco (non ancora annunciato, ndr) verranno rivelati durante il Resident Evil Showcase del 21 gennaio".

Pur senza entrare nei dettagli, la scheda per le registrazioni alla Beta fornisce già degli interessanti spunti di riflessione sul genere di riferimento di questo progetto (descritto come un "Multi-Player Action") e sul numero di utenti che potranno accedere a ciascuna lobby online (da 4 a 6 giocatori). Dato lo scarso interesse suscitato nei fan dall'esperimento online di Resident Evil Resistance, è improbabile che Capcom scelga di percorrere la medesima strada con questo nuovo titolo multiplayer che sarà svelato durante il Resident Evil Showcase. Per saperne di più, quindi, non ci resta che attendere l'evento digitale organizzato da Capcom per le ore 23:00 italiane di giovedì 21 gennaio.