Dusk Golem dice addio ai leak: l'ultimo messaggio è dedicato a Silent Hill

Dalle pagine del proprio account Twitter, l'utente ha infatti reso noto di aver deciso di interrompere le proprie attività di diffusione di rumor e leak legati a produzioni in sviluppo o ancora non annunciate. "Alcuni saranno felici di questa notizia, altri non lo saranno. - esordisce - Ma, soprattutto negli ultimi due mesi, mi sono sentito spesso in colpa: ne ho discusso con alcune persone e ho preso questa decisione. Ho intenzione di smettere di diffondere leak e di discutere apertamente delle cose di cui sono a conoscenza". A risultare determinante nel prendere tale decisione, riferisce l'ormai ex insider , è stata la consapevolezza di aver danneggiato il lavoro di molte persone tramite le proprie dichiarazioni. Di conseguenza, sentendosi in colpa per questo, ha deciso di porre un freno a ciò che condivide quotidianamente tramite i social network o i forum videoludici. Di recente, l'utente aveva condiviso molti rumor legati a Resident Evil Village , ma l' ultimo messaggio di Dusk Golem è stato rivolto al tanto chiacchierato ma mai ufficialmente annunciato Silent Hill per PlayStation 5 . "Per quanto ne so, il progetto di Silent Hill è ancora in vita , è l'ultima cosa che dirò. - scrive su Twitter - Dirò solamente che ogni cosa che ho condiviso sino ad ora è vera per quanto mi è dato sapere. Ma per quanto riguarda ogni tipo di informazione ulteriore, queste non verranno da me".

(2/6)I'll still tweet about all the dorky things my enthusiasm entails, but the main reason is personal guilt over those who's work I affect. I realized through this I can handle people not liking me, that's fine & people likewise can think whatever about me as a person. But I've — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 26, 2020

(4/6) Whether you ever believed me or not, doesn't matter. Some will see this as some quitting something or stopping a façade, I know personally that's not it. But people can believe what they want to believe here, for me it doesn't concern me anymore.



I'll focus more of my time — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 26, 2020

(6/6) way to not hurt people & to be someone I'm happier with in this regard.



My personal choice, I assume I'm going to get some shit over it for a while, but that's okay. I'll continue to be open and honest in other ways, & pushing for my enthusiasm in healthier ways. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 26, 2020