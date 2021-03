Resident Evil Village, grande sorpresa per Ethan Winters: il teaser di Capcom

Già protagonista dell'apprezzato Resident Evil 7: Biohazard, lo sfortunato Ethan Winters è pronto a fare ritorno per il nuovo capitolo della saga horror survival di casa Capcom.

Con l'annuncio ufficiale di Resident Evil: Village, è infatti giunta la conferma da parte del team di sviluppo del ritorno in scena del giovane. Ricongiuntosi alla amata e ora padre di una bambina in tenera età, Ethan Winters non è infatti destinato a trovare pace. Al contrario, l'improvvisa irruzione in scena di Chris Redfield - vecchia conoscenza degli amanti della serie di Resident Evil - sembra destinata a scatenare il caos nella sua nuova routine familiare.



Lasciato il maniero degli orrori di Resident Evil 7, il personaggio dovrà ora fronteggiare un inquietante villaggio popolato di streghe, vampiri e lupi mannari. Per questa seconda avventura, in cui Resident Evil: Village conserverà la visuale in soggettiva, il team di sviluppo sembra aver preparato un grande colpo di scena. Nel discutere del gioco con la Redazione di EDGE, Morimasa Sato, Director del titolo, ha infatti garantito: "La più grande sorpresa che possiate immaginare attende Ethan Winters in questa storia". Quanto ai dettagli, i giocatori dovranno ovviamente scoprirli in autonomia!



In chiusura, ricordiamo che Capcom ha di recente allertato gli utenti in merito alla ricezione di mail truffa su di un accesso anticipato a Resident Evil: Village.