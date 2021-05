Resident Evil Village, sorpresa: ci sono anche i Radiohead nella Demo!

Intenti a esplorare le ambientazioni della Demo di Resident Evil Village nell'impaziente attesa per l'uscita del kolossal a tinte oscure di Capcom, diversi appassionati di videogiochi horror e di musica rock hanno scovato un inatteso riferimento ai Radiohead.

L'iconica band inglese fondata a metà anni '80 dal cantautore Thom Yorke trova infatti spazio, seppure indirettamente, nell'universo gotico di RE Village. Ad accorgersi della presenza dei Radiohead nella versione dimostrativa dell'horror Capcom è la sempre attenta community di Reddit.

Tra un combattimento e l'altro con i mostri che popolano il Villaggio e il Castello Dimitrescu, alcuni giocatori hanno intravisto una bottiglia di plastica con un'etichetta che riportava sul retro una frase insolitamente lunga. Osservandola con attenzione alla massima risoluzione, la bottiglia in questione rivela il testo di "Creep", una delle canzoni più celebri della band britannica.

Non paghi di questi "colpi di classe alternative rock", i giocatori si stanno dilettando in una serie di esperimenti con la Demo di RE Village per sfornare capolavori fan made come la mod che trasformano Lady Dimitrescu nel Trenino Thomas o reskin che cambiano l'aspetto degli orrori del Castello per fargli assumere le simpatiche (ma non meno inquietanti) sembianze di Barney il Dinosauro.

Fateci sapere con un commento se anche voi avete notato questa bottiglia e la citazione di Creep dei Radiohead nella Demo, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Resident Evil Village a firma di Francesco Fossetti.