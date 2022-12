Resident Evil Village: uno spaventoso cosplay di Bela Dimitrescu affamata di sangue

Il recente esordio di Resident Evil Village Gold Edition, che introduce diverse novità nell'ottavo capitolo della saga horror di Capcom, tra cui la terza persona e nuove missioni, ci riporta dritti nel Castello Dimitrescu, alla corte di Alcina e delle sue tre figlie.

A tre anni dagli eventi narrati in Resident Evil VII, Ethan si è trasferito in Romania con la sua famiglia. Tuttavia, una notte Chris Redfield fa irruzione nella sua abitazione, apparentemente uccidendo sua moglie Mia e rapendo lui e sua figlia Rosemary. Quando si risveglia, Ethan si ritrova in un misterioso villaggio dell'est Europa infestato da creature aggressive. Il protagonista si dovrà dunque confrontare con Madre Miranda e i suoi devoti, tra cui Lady Dimitrescu e le sue figlie. Per scoprire altro, vi invitiamo a leggere il nostro riassunto della trama di Resident Evil Village.

Tra gli antagonisti più apprezzati di questo capitolo troviamo Bela Dimitrescu, la quale dimora nel castello Dimitrescu. A omaggiare la vampira, è la cosplayer Masha Gotye, che sul suo Instagram ha condiviso un bellissimo scatto in cui la interpreta. In questo cosplay di Bela Dimitrescu da Resident Evil Village vediamo l'antagonista con il muso sporco di sangue, come se avesse appena finito di cibarsi di qualche povero malcapitato. Bella e letale, la figlia di Dimitrescu è pronta alla caccia.