Resident Evil Village, tra speedrun e misteri: record italiano e il colossale Lycan UK!

Dopo un'accoglienza calorosa da parte della critica per Resident Evil: Village, il titolo approda finalmente nelle mani del pubblico, che non ha esitato ad avventurarsi entro i confini dell'inquietante ambientazione del titolo. .

Al contrario, in occasione del Day One odierno, c'è chi già ha raggiunto i titoli di coda, mettendo al contempo a segno la prima speedrun da record mondiale. Si tratta nello specifico dell'appassionato di survival horror attivo su YouTube come "Dot Dot". Quest'ultimo ha infatti pubblicato il proprio walkthrough tra lupi mannari e vampire di Resident Evil: Village. Senza eccessivi indugi, il giocatore ha tagliato il traguardo del titolo Capcom dopo solo 1 ora e 43 minuti di gioco. Per scoprire come ha portato a compimento la missione, potete visionare il video disponibile in apertura a questa news. Ovviamente, vi segnaliamo che quest'ultimo contiene spoiler su Resident Evil: Village.



Per celebrare il lancio della nuova epopea di Ethan Winters, Capcom ha invece deciso di sorprendere la popolazione britannica con una misteriosa installazione, edificata nel giro di 24 ore di lavoro in notturna, utilizzando del nastro lucente. Avvistato sulle colline d'Inghilterra con la sua stazza di oltre 58 metri x 100 metri, il "Lycan" è stato ora rivendicato ufficialmente da Capcom. Direttamente in calce a questa news, potete visionare le suggestive immagini della struttura.