Resident Evil Village su Stadia: come ottenere gratis un Chromecast Ultra e un controller

In maniera molto simile (se non identica) a quanto accaduto lo scorso dicembre con Cyberpunk 2077, Google ha deciso di regalare un ricco bundle di Stadia a tutti i giocatori che decideranno di prenotare sulla propria piattaforma una copia di Resident Evil Village.

Il bundle in questione, ovvero la Stadia Premiere Edition, comprende tutto l'occorrente per godersi al meglio l'esperienza di Google Stadia su un qualsiasi televisore, dal momento che al suo interno troviamo un Google Chromecast Ultra (dispositivo con supporto alla risoluzione 4K, disponibile per i soli abbonati a Google Stadia Pro) e un controller di colore bianco che si può utilizzare sia per giocare sul televisore che su altri dispositivi che supportano Stadia. Il pacchetto, il cui prezzo consigliato è di 99,99 euro, può essere quindi vostro prenotando Resident Evil Village a soli 69,99 euro. Per poter partecipare all'offerta non dovete far altro che effettuare l'accesso al sito ufficiale della piattaforma con un account Google ed effettuare il preorder del titolo Capcom.

Ecco di seguito il link per prenotare il gioco e partecipare alla promozione:

Una volta preordinato il gioco sulla piattaforma del colosso di Mountain View vi toccherà attendere il periodo d'uscita del titolo, fissato al prossimo 7 maggio 2021. In prossimità del lancio di Resident Evil Village riceverete una mail da Google contenente un codice promozionale che, se inserito sullo store ufficiale, vi permette di ricevere a casa senza alcun costo aggiuntivo la Stadia Premiere Edition. Va precisato che l'offerta è valida anche per chi effettua l'acquisto della Deluxe Edition del gioco il cui prezzo è di 79,99 euro. Per chi non lo sapesse, inoltre, l'offerta resterà valida fino al prossimo 21 maggio 2021 ma le scorte di Stadia Premiere Edition potrebbero terminare prima poiché sono limitate: ciò significa che chi è interessato farebbe meglio ad effettuare il preorder il prima possibile, poiché tra qualche settimana l'offerta potrebbe terminare (in questo caso verrà segnalato sulla pagina del preorder che questo non conterrà il bundle con Chromecast e controller).

Sapevate che Resident Evil 7 è uno dei prossimi giochi gratis con Stadia Pro? Chi vuole può attivare il mese gratuito di prova del servizio e riscattare il settimo capitolo della serie senza costi aggiuntivi.