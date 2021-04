Resident Evil Village: stasera alle 19:00 Q&A speciale con Cydonia

Dopo l'ultimo Showcase che ci ha fornito diverse nuove informazioni su Resident Evil Village e tutto ciò che riguarda il mondo di Resident Evil, Everyeye è pronta a rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul prossimo capitolo della serie Survival Horror di Capcom a partire da questa sera alle ore 19:00.

La sessione di domande e risposte si terrà come al solito sul canale Twitch di Everyeye, al quale vi invitiamo ad iscrivervi, e potrete interagire con Francesco "Cydonia" Cilurzo per discutere di tutte le ultime novità sull'ottavo capitolo di RE e sull'annunciata seconda demo relativa al gioco.



L'ultimo Showcase ha ulteriormente alimentato la grande attesa verso RE Village, che ricordiamo sarà disponibile a partire dal prossimo 7 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia. Ambientato alcuni anni dopo i fatti di Resident Evil 7: Biohazard, Ethan Winters torna nuovamente a vestire i panni del protagonista e dovrà questa volta vedersela con gli orrori di un misterioso villaggio collocato tra le montagne dell'Europa dell'Est.



Tra le mostruosità con cui confrontarsi, in Resident Evil Village c'è la gigantesca Lady Dimitrescu, già entrata nell'immaginario collettivo dei fan per via del suo look affascinante ed inquietante al tempo stesso e per la sua altezza sovrumana. Inoltre, Resident Evil Village dovrebbe far parte di una trilogia con RE7 e RE9. Appuntamento con Cydonia alle 19:00 sul nostro canale Twitch per una serata imperdibile per i fan della storica serie Capcom.