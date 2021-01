Resident Evil Village: SteamDB cita delle 'funzionalità multiplayer'

Stando a quanto segnalato dal collettivo di dataminer che gestisce il portale SteamDB, la pagina Steam di Resident Evil Village ha da poco ricevuto un update "nascosto" che introduce il tag "multiplayer" tra le funzionalità del gioco horror in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'informazione ottenuta dalla community di Steam Database sembra quindi anticipare la presenza, all'interno dell'offerta contenutistica di RE Village, di un qualche tipo di modalità multigiocatore non meglio specificata.

Un indizio in tal senso, d'altronde, lo hanno offerto nei giorni scorsi gli stessi rappresentanti di Capcom preannunciando, in coincidenza dell'annuncio del Resident Evil Showcase, l'imminente lancio della Closed Beta di un'esperienza multiplayer da vivere insieme ai fan per celebrare i 25 anni dall'inizio dell'epopea a tinte oscure di Resident Evil.

Il titolo in questione viene descritto da Capcom come un "Multi-Player Action da 4 a 6 giocatori", ma senza fornire alcuna indicazione sugli ipotetici collegamenti tra questa misteriosa esperienza online e l'avventura singleplayer di RE Village.

Un chiarimento definitivo lo avremo soltanto alle ore 23:00 di domani, giovedì 21 gennaio, nel corso del Resident Evil Showcase organizzato da Capcom per mostrare il primo gameplay trailer di RE Village e svelare "molte altre sorprese".