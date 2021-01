Resident Evil Village: SteamDB cita i tag 'Contenuti Sessuali' e 'Open World'

Dopo aver involontariamente anticipato l'esistenza di Resident Evil Re:Verse inserendo silenziosamente il tag "Multiplayer" tra le funzionalità del gioco su Steam, sembra che Capcom abbia allo stesso modo svelato altre feature e caratteristiche di Resident Evil Village.

Come segnalato dal portale Rely on Horror, i dataminer di SteamDB hanno scovato altri tag inseriti nelle ultime ore da Capcom per la versione PC del suo promettente survival horror, ovvero quelli legati ai "Contenuti Sessuali" e alle meccaniche "Open World".

Molti giocatori sono rimasti ammaliati dal fascino misterioso ed al contempo disturbante di Lady Dimitrescu e delle streghe che abitano all'interno del pericoloso castello in cui si addentrerà il nostro malcapitato Ethan: il tag dei contenuti sessuali potrebbe riferirsi in qualche modo a loro, ma nulla vieta di pensare che sia invece legato a personaggi e dinamiche di trama di cui non siamo affatto a conoscenza.

Molto interessante è poi il tag legato alle funzionalità Open World, che sembrerebbero dunque dare piena conferma alle informazioni fatte trapelare da Dusk Golem, che suggeriva la presenza di zone esplorabili a mondo aperto concatenate fra loro tramite una struttura in stile metroidvania. In basso potete dare un'occhiata alla mappa del gioco, inclusa all'interno della Collector's Edition.

Ricordiamo ai lettori che Resident Evil Village uscirà il 7 maggio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.