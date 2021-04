Resident Evil Village: Steelbook Edition disponibile in esclusiva su Amazon

Su Amazon.it è ancora disponibile la Steelbook Edition di Resident Evil Village, il nuovo survival horror Capcom in uscita il 7 maggio su tutte le piattaforme in commercio (ad esclusione di Nintendo Switch). Questa edizione limitata è in vendita solo su Amazon.it e non è reperibile presso altri rivenditori.

Vivi il genere survival horror come mai prima d'ora con Resident Evil Village. La moderna tecnologia per console, abbinata alla re Engine di Capcom, offre un'esperienza viscerale che combina un'azione mozzafiato con un gameplay survival horror esclusivo. Ambientata alcuni anni dopo gli orribili eventi dell'acclamato Resident Evil 7 Biohazard, la storia inizia con Ethan Winters e sua moglie mia che vivono pacificamente in un nuovo paese, liberi dai loro incubi passati.

Resident Evil Village Steelbook Edition costa 74.99 euro, la custodia in metallo è disponibile per le versioni PlayStation 4, PlayStation 5 e tutte le console Xbox. Oltre al gioco e alla custodia Steelbook non sono previsti altri contenuti extra come DLC o codici per riscattare oggetti in-game.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima della demo di Resident Evil Village ricordandovi che questo fine settimana è prevista una nuova prova su piattaforme PlayStation mentre a inizio maggio la demo sarà disponibile anche su Xbox, PC e Google Stadia.