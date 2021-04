Resident Evil Village: storia e personaggi al centro del nuovo trailer

Capcom ha dato il via all'atteso Resident Evil Showcase trasmettendo un nuovo trailer con il motore di gioco di Resident Evil Village, che oltre a mostrarci dei brevi sprazzi di sessioni giocate, ci offre anche un nuovo spaccato sulla storia, sui personaggi e sulle ambientazioni.

"Mentre la luna di mezzanotte sorge su ali nere, aspettiamo la luce alla fine. Nella vita e nella morte, gloria a Madre Miranda". Il filmato si apre con una cerimonia in onore della misteriosa Madre Miranda, che abbiamo sentito nominare per la prima volta solo qualche giorno fa. Dal materiale condiviso fino ad oggi, sembra essere l'antagonista principale del gioco, forse anche più temibile della stessa Lady Dimitrescu. L'attenzione si sposta subito dopo su Ethan Winters, appena catturato e alla disperata ricerca di sua figlia Rosemary, e poi ancora su una voce alla radio, che incita tutti i sopravvissuti a recarsi alla Casa di Luiza, vicino ai campi, una delle location che abbiamo potuto individuare sulla mappa di Resident Evil Village condivisa qualche giorno addietro.

Il filmato prosegue con un'altra serie di dialoghi che contribuiscono a delineare i contorni di una storia che non vediamo l'ora di approfondire nella sua interezza, e soprattutto mostrandoci nuove ambientazioni, nuovi nemici (compresa una bestia acquatica), le armi che Ethan sarà in grado di imbracciare e i personaggi che avremo modo di incontrare lungo il cammino, tra cui Chris Redfield (che sembra avere molto da nascondere), la già citata Lady Dimitrescu con le sue figlie, The Duke e altri ancora.

Trovate il gameplay trailer in apertura di notizia, buona visione! Resident Evil Village, ricordiamo, verrà lanciato il 7 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.