Resident Evil Village tra storia, personaggi e gameplay: nuovi indizi da Capcom

Dopo aver ringraziato i fan per l'accoglienza riservata a Lady Dimitrescu, Capcom condivide sui social dei misteriosi messaggi dedicati a Resident Evil Village che sembrano ricollegarsi alla storia e all'esperienza ludica del prossimo, attesissimo horror.

I curatori dei portali social dell'azienda giapponese portano all'attenzione degli appassionati due lettere criptiche che contengono informazioni sulla storia del titolo. Il primo di questi messaggi assume la forma di una nota che invita gli utenti a "portare avanti i vostri preparativi come vi ho indicato. Non mi deludete".

La nota in questione è firmata da MM, una sigla che potrebbe riferirsi all'inquietante figura di Madre Miranda, la vampira ammirata durante l'ultimo Showcase organizzato da Capcom per presentare Lady Dimitrescu e fissare la data di lancio di RE Village.

Il secondo tweet pubblicato dagli autori dell'ultimo kolossal horror di Capcom mostra invece la trascrizione di un telegramma con frasi che contengono delle parole censurate: l'autore di questa missiva digitale, intitolata "No: RE-VII", spiega di aver "notato delle tracce recenti di sangue lungo il percorso. Si tratta di segni evidenti di trascinamento di corpi. Inizierò a registrare le attività degli occupanti del castello".

Nell'attesa di ricevere maggiori informazioni sul gameplay e sulla storia dell'ultima opera a tinte oscure di Capcom, vi ricordiamo che l'uscita di Resident Evil Village è prevista per il 7 maggio su PC, PS4, Xbox One e, in una versione appositamente realizzata per le console di nuova generazione, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.