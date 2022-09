Da Resident Evil Village a Street Fighter 6: tutte le novità Capcom al TGS 2022

Il Tokyo Game Show 2022 sta entrando nel vivo, e Capocom si ritaglia il suo spazio con l'Online Program, un breve evento che ha fornito vari aggiornamenti sui prossimi giochi della casa di Osaka in arrivo tra la fine del 2022 e il 2023.

Si parte subito con i prossimi contenuti in arrivo su Monster Hunter Rise Sunbreak, con la data d'uscita per il Free Title Update 2 fissata per il prossimo 29 settembre, per poi passare subito dopo a tutti i più rilevanti aggiornamenti a tema Resident Evil. Oltre a mostrare il nuovo trailer di Resident Evil Village Gold Edition, con un focus su tutti i DLC disponibili a partire dal 28 ottobre 2022, Capcom ricorda che Resident Evil Village arriverà lo stesso giorno anche su Nintendo Switch via Cloud, e che sono in lavorazione le edizioni Cloud anche di Resident Evil 7 Biohazard e dei remake di Resident Evil 2 e 3.

E proprio per restare in tema, lo studio nipponico rivela che Resident Evil 4 Remake arriverà anche su PS4, oltre alle già confermate versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S. E' poi il turno di un trailer per Exoprimal, l'Action multiplayer a base di dinosauri in arrivo nel 2023, oltre ad un nuovo sguardo a Mega Man Battle Network Legacy Collection, con il Volume 1 che conterrà i primi tre episodi della serie ed il Volume 2 che coprirà i rimanenti giochi fino al sesto capitolo.

Tocca ad un'altra serie di punta chiudere il Capcom Online Program: il trailer di Street Fighter 6 al TGS 2022 conferma la presenza di altri 4 personaggi storici oltre a mostrare maggiormente nel dettaglio il World Tour, con tanto di creazione del proprio personaggio per questa modalità.