Resident Evil Village, successo sempre più grande: superate le 6 milioni di copie

A fronte della conferma sul fatturato record di Capcom per il quinto anno consecutivo, la compagnia giapponese ha fornito dati aggiornati anche sulle vendite dei suoi giochi di punta, a partire da Resident Evil Village, l'ottavo capitolo della storica serie horror disponibile dal 7 maggio 2021.

A distanza di oltre 25 anni dalla sua nascita, il brand di Resident Evil continua ad essere molto forte in termini commerciali, e il più recente episodio principale lo conferma ancora una volta: a un anno dalla sua uscita, Resident Evil Village ha toccato quota 6.1 milioni di copie vendute, numero ripartito tra le piattaforme PlayStation, Xbox e PC. Considerato che il gioco aveva raggiunto 5.7 milioni di unità alla fine del 2021, ciò significa che ulteriori 400.000 copie sono state acquistate nel corso dei primi mesi del 2022.

Si tratta di un successo importante per Village, con la prospettiva di potersi ampliare ancora di più nel prossimo futuro. Ricordiamo tra l'altro che Resident Evil Village riceverà in futuro un DLC, sebbene al momento tutto tace sui nuovi contenuti in sviluppo presso gli studi di Capcom e non è chiaro quando verranno mostrati e pubblicati.

La casa di Osaka ha infine confermato che Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, disponibile su PC e Nintendo Switch dal 9 luglio 2021, ha venduto 1.5 milione di copie, contribuendo in questo modo a rendere di successo anche l'ultimo anno fiscale.