Resident Evil Village, cross save su PS5 e PS4: come trasferire i file

Giungono ottime notizie per chi ha intenzione di giocare Resident Evil Village inizialmente su PlayStation 4 prima di passare alla sua versione next-gen su PlayStation 5: il survival horror di Capcom, sempre più vicino al suo debutto, supporta la funzionalità del cross-save sulle piattaforme Sony.

Proprio come accade con molti altri titoli cross-generazionali, anche Resident Evil Village permette dunque di trasferire i salvataggi da una console PlayStation all'altra. Il metodo è abbastanza immediato, e prevede l'utilizzo di un'apposita opzione presente tra le impostazioni del gioco (trovate un'immagine dimostrativa in calce alla notizia).

Su PlayStation 4 dovrete usare l'opzione "Upload Saved Data", ed una volta passati su PlayStation 5 basterà fare lo stesso con "Download Saved Data". Per far sì che l'operazione avvenga con successo, sarà necessario avere installata la versione PS4 di Resident Evil Village. A differenza di Xbox Series X|S, PS5 non supporta nativamente i file di salvataggio delle versioni old gen, e provare a trasferire i file tramite una pennetta USB, ad esempio, si rivelerà inutile.

Per quanto riguarda gli utenti Xbox, il trasferimento avverrà dunque in modo automatico, grazie al sistema "Smart Delivery" che Microsoft ha ideato per rendere immediatamente compatibili i file di salvataggio fra le varie console, anche nel caso il titolo in questione sia stato disinstallato su una delle piattaforme.

Ricordiamo che Resident Evil Village sarà finalmente disponibile a partire da domani, venerdì 7 maggio. Abbiamo giocato il nuovo horror game di Capcom per due ore in compagnia di Dario Moccia, Masseo e Panetty. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Resident Evil Village.