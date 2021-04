Resident Evil Village, svelata la mappa: ecco quante aree ci saranno

Capcom ci sta aiutando a sopportare l'attesa per il lancio di Resident Evil Village centellinando giorno dopo giorno nuove informazioni sull'atteso survival horror in prima persona. Durante una recente chiacchierata con la redazione IGN nell'ambito del coverage First, il director Morimasa Sato ha svelato la mappa del gioco e alcuni dettagli a corredo.

Nel presentarci Resident Evil Village, i creatori hanno spiegato che il villaggio ricopre un ruolo centrale nella narrazione, talmente importante da aver influenzato anche la scelta del titolo. Solo oggi tuttavia ci è stata concessa l'opportunità di guardare la mappa nella sua interezza: se non temete gli spoiler, potete dare una sbirciatina anche voi in calce a questa notizia.

La mappa di Resident Evil Village sarà composta da quattro macro-aree, indicate nell'immagine da altrettanti emblemi: il Bacino di Moreau, la Fabbrica di Heisenberg, Casa Beneviento e il ben noto Castello Dimistrescu, residenza di Lady Dimitrescu e delle sue tre figlie, Cassandra, Bela e Daniela. A tal proposito, Sato-san ha spiegato che ogni area introdurrà meccaniche e pericoli nuovi per i giocatori, in maniera molto simile a quanto fatto in Resident Evil 4.

Alle quattro macro-aree vanno ad aggiungersi anche otto location con nome, che sembrano essere caratterizzate da un'estensione minore, come la Fortezza, i Mulini a Vento, la Casa di Luiza, il Mulino di Otto e altri ancora. C'è pure un grosso mostro acquatico raffigurato in un bacino idrico! "Quando senti la parola 'villaggio", potresti immaginare delle case pittoresche arroccate lungo una strada, ma ciò non è sufficiente per fare un videogioco. Specialmente in un horror, credo sia importante forntee esperienze sempre nuove durante l'avanzamento, per sorprendere continuamente il giocatore", ha affermato il director.

Resident Evil Village verrà lanciato il 7 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Non prendete appuntamenti per il 16 aprile, c'è in programma un nuovo showcase con trailer e gameplay di Resident Evil Village.