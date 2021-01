Resident Evil Village: svelato il nome della misteriosa Lady del survival horror di Capcom

Una delle figure più affascinanti dell'immaginario di Resident Evil Village è certamente la misteriosa Lady apparsa fugacemente sin dal trailer di annuncio del nuovo horror game targato Capcom.

Lady Dimitrescu è il nome della donna che ha destato così tanta curiosità nei giocatori a causa della sua statura al di fuori del normale. A quanto pare, Ethan si è inoltrato all'interno del suo castello, e sembra che le cose si siano fatte qui particolarmente difficili per il nostro protagonsita, che si vedrà circondato da macabre streghe, zombie e creature feroci.

Il trailer pubblicato durante lo showcase di Village ha visto proprio Lady Dimitrescu impegnata in una telefonata con Madre Miranda, in cui si faceva accenno al fatto che Ethen era fuggito da un tale di nome Heisenberg, a cui la donna si riferisce come "suo fratello". Durante la scena apprendiamo inoltre che le streghe presenti nel castello sarebbero le sue "sorelle", che stanno offrendo il loro aiuto per preparare una cerimonia dedicata a sua "madre".

Al momento non conosciamo ulteriori dettagli sul personaggio, che di primo acchito sembrerebbe essere riconducibile all'Hachishaku-sama (Eight Feet Tall), un tipo di yokai noto in Giappone che prende le sembianze di una donna estremamente alta.

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Resident Evil Village uscirà su PC, PS5 (disponibile ora una demo gratuita), Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 7 maggio 2021. Capcom ha pubblicato il primo video gameplay del suo survival horror.