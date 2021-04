Resident Evil Village: tante nuove info su licantropi, puzzle e trama

Grazie all'ultimo numero di Game Informer sono emerse tantissime nuove informazioni su storia e gameplay di Resident Evil Village, nuovo capitolo della serie horror targata Capcom in arrivo tra qualche settimana.

Una delle principali novità di Resident Evil Village consiste nell'introduzione dei licantropi, nemici profondamente diversi dai non morti. Questi pericolosi avversari sono incredibilmente furbi e non si limitano ad attaccare il nostro Ethan, ma tendono a nascondersi nell'ombra o sui tetti per poi colpirlo quando meno se l'aspetta. Il gameplay del nuovo capitolo sfrutta anche la verticalità degli ambienti e questi velocissimi nemici (quando c'è da andare veloci si muovono a quattro zampe) possono raggiungere qualsiasi luogo della mappa e accorciare le distanze dal protagonista in un batter d'occhio. A questo proposito, sembrerebbe che lo scontro diretto non sia sempre la migliore delle idee e che spesso sia consigliabile aguzzare l'ingegno e allontanare gli avversari sia mettendo in atto strategia difensive che sfruttando elementi dell'ambiente, come i sacchi di farina che, se colpiti, possono stordire i licantropi e renderli inoffensivi per qualche istante.

In giro per il villaggio, che non ha un nome per questioni legate alla trama, Ethan può andare a caccia di svariati animali come maiali e galline i cui resti possono essere consegnati a Duke, il mercante, per ottenere dei potenziamenti temporanei alle statistiche. L'enorme personaggio può fornire al protagonista anche delle armi speciali, le quali sono dotate di caratteristiche uniche che possono fare la differenza durante un combattimento. Tra una sparatoria e l'altra vi sono anche dei puzzle da risolvere, i quali propongono una difficoltà mai sbilanciata e sono tutti perfettamente integrati con la storia e con le ambientazioni.

Per quello che riguarda invece il comparto narrativo, gli sviluppatori hanno confermato che nel corso della campagna scopriremo il lato oscuro di Chris Redfield e approfondiremo la storia di Ethan, il quale non si limiterà a fungere da punto d'osservazione degli avvenimenti come avvenuto in Resident Evil 7. Sempre a proposito di trama, Capcom ha deciso di proporre alcune delle situazioni che più hanno funzionato nei precedenti capitoli e che, per l'occasione, sono state reinventate e rese ancora più grottesche e violente. A tal proposito viene citato il momento in cui Leon si trova circondato dai nemici nel quarto capitolo per poi liberarsi al suono della campana.

In attesa di nuovi dettagli sul gioco, vi ricordiamo che un recente leak ha svelato la possibile esistenza di una modalità di Resident Evil Village con elementi casuali.