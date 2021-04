Resident Evil Village terrorizza anche con i licantropi: il nuovo filmato in 4K

Game Informer.com prosegue con il suo coverage esclusivo dedicato a Resident Evil Village, il nuovo attesissimo capitolo della saga survival horror di Capcom in arrivo a maggio su PC e console.

Il nuovo approfondimento è completamente dedicato alla figura del licantropo, che ricoprirà un ruolo di rilievo in questo nuovo episodio della serie. Questo nuovo terrificante nemico si rivelerà mediamente più imprevedibile dei classici zombie, e starà al giocatore riuscire a comprendere il modo di contrastarli efficamente.

"Per quanto riguarda i licantropi, sono nati dal momento che volevamo creare un nemico che rappresentasse il villaggio", ha dichiarato Morimasa Sato, director dell'horror game. "E così, abbiamo pensato che potessero essere la migliore rappresentazione possibile... Abbiamo preso grande ispirazione dai lupi mannari, così da potergli conferire un aspetto gotico e dark horror.

Nei panni di Ethan Winters, starà tutto nel riuscire a capire come difendersi da loro. Non solo quando appariranno individualmente, ma anche quando ti circonderanno da tutte le parti. E considerando quanto sono agili e quanto difficile sarà riuscire a colpirli con una pistola, tutto ruota attorno all'essere abbastanza abili da prevedere le loro mosse. Intuire in che direzione si sposteranno, pensare un passo avanti e sfruttare anche l'ambiente circostante, pensare: Ok, se sarà attacco in branco qual è il punto in cui mi conviene posizionarmi?". Trovate ulteriori dettagli all'interno del video in 4K che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Ricordiamo che Resident Evil Village sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal 7 maggio 2021. Capcom ha pubblicato artwork e illustrazioni con protagonisti tutti i villain che incontreremo lungo il viaggio di Ethan Winters. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Resident Evil Village.