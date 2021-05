Resident Evil Village terrorizza con successo: l'accoglienza della critica su Metacritic

Celebrata con uno spaventoso trailer di lancio di Resident Evil: Village, la saga survival horror di casa Capcom ritorna in azione con un'avventura inedita, che sembra aver già fatto centro.

Dalle pagine di Metacritic, noto aggregatore di valutazioni, il giudizio della critica videoludica è infatti sostanzialmente unanime. Delle 72 recensioni riportate al momento, solamente 4 assegnano una votazione inferiore a 70/100 a Resident Evil: Village, con tutte le restanti che spaziano tra un minimo di 80/100 e persino un perfect score. La maggioranza dei recensori ha optato per un giudizio di eccellenza, con 32 testate che hanno assegnato al ritorno di Ethan Winters un sonoro e poco fraintendibile 90/100.



Sequel diretto di Resident Evil 7:Biohazard, Resident Evil: Village propone una commistione tra novità e continuità, conservando protagonista e visuale in prima persona del predecessore, ma mutando radicalmente l'immaginario, ora popolato di streghe, lupi mannari e letali vampire, guidate in prima linea dalla già celebre Lady Dimitrescu. Disponibile da oggi, Resident Evil: Village è pronto a terrorizzare su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

