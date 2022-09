Resident Evil Village e la terza persona: 'Come creare un gioco nuovo' per Capcom

C'è molta attesa per i contenuti aggiuntivi di Resident Evil Village, che si materializzeranno nella Gold Edition in vendita a partire dal prossimo 28 ottobre. Tra le varie aggiunte non passa inosservata la visuale in terza persona, con la possibilità dunque di poter rigiocare l'intera avventura con questa inquadratura.

Nel corso di un'intervista con IGN Japan, il producer Masachika Kawata si è soffermato sulla nuova visuale per l'ottavo episodio principale della storica serie horror, rivelando che la sua realizzazione ha chiesto grandi sforzi al team di sviluppo. "Ci ha richiesto lo stesso impegno che servirebbe per creare un gioco nuovo. Anche lo stesso gioco può essere un'esperienza completamente diversa se realizzato in terza persona", afferma il producer.

Il director Kento Kinoshita ha approfondito ulteriormente la questione, sempre ai microfoni di IGN Japan: "Sentivamo di dover fare un lavoro uguale se non migliore dei remake di Resident Evil 2 e 3. Paragonato ai precedenti giochi della serie, Resident Evil Village offre un'eccezionale varietà di azioni possibili per il giocatore: puoi difenderti, puoi muoverti da chinato e ci sono tantissimi oggetti da esaminare. Abbiamo fatto alcuni aggiustamenti per assicurarci che queste animazioni uniche funzionassero alla perfezione e che si attivassero con le giuste tempistiche anche in terza persona".

Lo stesso Kinoshita ha inoltre confermato che il DLC Shadows of Rose di Resident Evil Village concluderà la saga dei Winters iniziata in Resident Evil 7 Biohazard. In attesa dunque di poter rivivere il gioco in terza persona, abbiamo provato Resident Evil Village Shadows of Rose, sperimentando con mano le potenzialità del DLC.