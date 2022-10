Resident Evil Village: la terza persona a confronto su PS5 e Xbox Series X|S

Aatteso al lancio il 28 ottobre, Resident Evil Village Gold Edition è già stato messo a confronto sulle console PlayStation e Xbox dal sempre puntuale canale YouTube ElAnalistaDeBits. Il filmato che trovate in apertura ci aiuta inoltre ad osservare i cambiamenti apportati dall'introduzione della telecamera in terza persona.

Come fa notare la video analisi, il FOV di Resident Evil Village risulta aumentato in terza persona. Si tratta di una novità che può inoltre agevolare il giocatore, dal momento che rende anche più facile identificare la dimensione e la distanza di alcuni elementi e nemici. La modalità in terza persona sembra avere un generale tempo di risposta più lento, il che rende più facile prendere la mira, stando alle considerazioni dello YouTuber.

Nonostante ci sia il succitato aumento del FOV, questo non influisce sulle prestazioni, che rimangono inalterate su PS5 e Xbox Series S/X nelle aree testate. Su PS5 e Xbox Series X abbiamo un framerate costante con un lock a 60fps, mentre su Series S è presente un framerate sbloccato che, a seconda delle situazioni, può passare variare considerevolmente dai 30fps ai 60fps.

Alcune animazioni denotano che il gioco è stato principalmente pensato per la telecamera in prima persona, ma il risultato è sicuramente più accettabile rispetto ad altri casi come Call of Duty Modern Warfare II o la serie The Elder Scrolls. I filmati di intermezzo rimarranno in ogni caso in prima persona.

Per ulteriori informazioni al riguardo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Resident Evil Village Gold Edition. Se invece siete più interessati a conoscere le novità dell'espansione della storia, vi consigliamo la lettura della nostra Recensione del DLC le Ombre di Rose.