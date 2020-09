Resident Evil Village al Tokyo Game Show di settembre, è ufficiale

Capcom ha confermato che Resident Evil Village sarà presente al Tokyo Game Show 2020 di fine settembre. La casa di Osaka trasmetterà in diretta streaming nel weekend del 26 e 27 settembre, proprio quest'ultimo giorno arriveranno le novità sul prossimo episodio di Resident Evil.

Nello specifico sabato 26 settembre la giornata sarà dedicata a Street Fighter V Champion Edition mentre domenica 27 settembre sarà la volta di Resident Evil Village. Tutte e trasmissioni andranno in onda sul canale Twitch Capcom USA in lingua originale con traduzioni simultanee in inglese e cinese.

Inizialmente si era parlato di novità per Resident Evil Village in arrivo ad agosto ma così non è stato e secondo vari insider la presentazione prevista per la Gamescom di Colonia sarebbe stata cancellata per morivi non meglio specificati. In ogni caso a fine settembre ne sapremo di più, con il Tokyo Game Show che si riconferma la casa di Resident Evil, evento che negli ultimi anni ha sempre visto protagonisti i vari giochi della serie.

Resident Evil Village è atteso nel 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X, non ci sono piani per portare il gioco su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, di fatto si tratta del debutto assoluto di Capcom nella next-gen.