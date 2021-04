Resident Evil Village: un tour virtuale delle ambientazioni nel nuovo video 4K

Non bastasse il tuffo al cuore "gentilmente offerto" nel corso dell'ultimo Showcase di Resident Evil con il trailer sulla storia di RE Village, Capcom prova ad attentare ancora una volta alle coronarie degli appassionati di avventure horror con un tour virtuale delle ambientazioni da esplorare in compagnia di Ethan.

Nel nuovo video (rigorosamente in 4K e composto di sole scene ingame) del coverage speciale di Game Informer, i rappresentanti del team di sviluppo giapponese discutono delle ambizioni che hanno accompagnato la realizzazione degli scenari digitali di Resident Evil Village con i giornalisti della nota testata.

Di particolare interesse, in tal senso, sono i concetti espressi dal Game Director Morimasa Sato per sottolineare come "RE Village si svolgerà in un ambiente di gioco molto più grande, ma non sarà soltanto una questione di dimensioni. Certo, gli scenari saranno ampi ma vogliamo far capire alle persone che quegli ambienti si estenderanno anche in verticale. Potrai arrampicarti e combattere sui tetti del Villaggio, perciò bisognerà studiare attentamente il terreno di scontro e sfruttare lo scenario a proprio vantaggio nelle sfide coi nemici".

L'uscita di RE Village è prevista per il sempre più prossimo 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se vi siete persi le ricchissime novità dell'ultimo Showcase approntato da Capcom, qui trovate il nostro resoconto sugli annunci tra Demo di Resident Evil Village, Mercenari e RE 4 in VR.