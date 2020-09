Resident Evil Village, trailer all'evento PS5: il terrore è pronto a dilagare nel 2021!

Come promesso da Capcom, sono finalmente giunte ulteriori novità su Resident Evil Village. Durante lo show PlayStation 5, apertosi con nientemeno che l'

L'inedita e inquietante avventura parte del franchise survival horror si prepara a calare i giocatori in un'atmosfera dipinta dalla fredda neve di un oscuro e misterioso villaggio popolato di streghe e lupi mannari. Per offrire un'ulteriore sguardo al setting e alle premesse narrative di Resident Evil Village, che, lo ricordiamo, ospiterà il medesimo protagonista del settimo Resident Evil, oltre al ritorno di Chris Redfield. Durante il Playstation 5 Showcase è stato mostrato un nuovo trailer del titolo Capcom: come sempre, potete visionarlo in apertura a questa news, cosa ve ne pare?



Resident Evil Village è ancora privo di una data di uscita specifica, ma debutterà nel corso del 2021.