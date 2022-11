Resident Evil Village: le tre sorelle Dimitrescu in un cosplay a tinte nere

Se si gioca a un Resident Evil bisogna mettere in conto che ogni creatura lì presente si possa tramutare in un mostro pronto a mangiare il giocatore. Questa equazione è vera anche nell'ultimo gioco della saga, Resident Evil: Village, pubblicato nel 2020 e che ha riportato in un nuovo villaggio sperduto e horror milioni di avventurieri.

La trama di Resident Evil: Village conferma un sequel che chiuderà la storia di alcuni personaggi, con Ethan come protagonista. L'uomo dovrà riuscirà a recuperare la figlia tutta intera in un villaggio in stile Transilvania che ovviamente pullula di creature dell'orrore. E anche le donne apparentemente belle come Lady Dimitrescu e le sue figlie ovviamente sono esseri che non vedono l'ora di assaggiare le sue carni.

E proprio su Bela, Cassandra e Daniela si sofferma una ricreazione di Resident Evil Village proposta da Naya e da altre due sue colleghe. Questo cosplay con le tre sorelle Dimitrescu dà una forma fisica alle tre donne del videogioco, che in realtà non sono assolutamente ciò che sembrano. In questo caso però, con abiti neri e sangue, mentono soltanto in parte sulla loro natura.

