Resident Evil Village, una trilogia con RE7 e RE9? Ne parliamo in video!

A poco più di un mese di distanza dall'esordio di Resident Evil: Village, si fa strada tra il pubblico un'indiscrezione decisamente molto interessante.

A seminare il dubbio è ancora una volta Dusk Golem, noto insider videoludico che ha in passato dimostrato di avere accesso a fonti attendibili. Più volte ha infatti anticipato correttamente informazioni legate a IP quali Resident Evil o Monster Hunter. Tra le sue ultime dichiarazioni, figura in particolare la prospettiva di una vera e propria trilogia di Resident Evil, destinata ad includere Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil: Village e un futuro Resident Evil 9. Un'ipotesi suggestiva, che vederebbe, secondo l'insider, i tre titoli collegati da diversi elementi narrativi.



Come noto, Resident Evil: Village vedrà protagonista ancora una volta Ethan Winters, già personaggio principale di Resident Evil 7. Tale circostanza, insieme al ritorno di Chris Redfield, rappresenta sicuramente uno spunto di riflessione dal quale partire per riflettere sulle parole di Dusk Golem. Per approfondire la questione, la Redazione ha realizzato un breve video dedicato. Come di consueto, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare, vorreste vedere una trilogia prendere forma in casa Capcom?