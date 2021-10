Resident Evil Village trionfa ad Halloween: 5 milioni di copie vendute per l'horror Capcom

Accanto ai videogiocatori, anche Capcom festeggia Halloween, confermando il grande successo di pubblico riscosso dal nuovo Resident Evil: Village, ultima iterazione della celebre saga survival horror.

In occasione della pubblicazione di un nuovo report finanziario, la compagnia nipponica ha infatti annunciato un nuovo record per la serie, le cui vendite complessive superano ormai le 100 milioni di unità. Da parte sua, Resident Evil: Village ha già raggiunto la soglia delle 5 milioni di copie vendute, grazie agli ottimi risultati realizzati sia sul mercato retail sia negli store digitali. Con questo traguardo, la seconda avventura di Ethan Winters diventa ufficialmente il gioco di Resident Evil venduto più velocemente nella storia della saga.

Per l'occasione, ricordiamo peraltro che, sequel ufficiale di Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil: Village è ora in sconto per Halloween su tutte le piattaforme di pubblicazione. In occasione della notte più spaventosa dell'anno, Capcom ha inoltre reso nuovamente disponibili entrambe le Demo gratuite dedicate al survival horror. Nel frattempo, proseguono i lavoro degli sviluppatori al primo DLC narrativo volto a espandere l'immaginario di Resident Evil: Village, annunciato durante l'E3 2021 ma ancora privo di una precisa finestra di pubblicazione.



Quest'anno, Resident Evil festeggia il venticinquesimo anniversario dall'esordio del primo capitolo della saga.