Resident Evil Village: trucchi per completare il gioco a difficoltà Villaggio delle Ombre

Avete deciso di sbloccare ogni singolo trofeo o obiettivo in Resident Evil Village? Allora sappiate che una delle sfide che dovrete affrontare sarà quella di portare a termine l'intera avventura alla difficoltà massima, il cui nome è Villaggio delle Ombre.

Il primo requisito per poter accedere al livello di difficoltà massimo è aver completato il gioco almeno una volta oppure aver acquistato la versione Deluxe di Resident Evil Village. In ogni caso vi sconsigliamo di cimentarvi subito ad affrontare il gioco al più alto livello di sfida, poiché incontrereste un bel po' di difficoltà. Se volete semplificarvi la vita, vi suggeriamo infatti di prepararvi nel migliore dei modi e di sfruttare la possibilità di giocare in New Game Plus per rendere il gioco molto più semplice e superare la quasi totalità delle parti dell'avventura senza alcun tipo di difficoltà.

Preparatevi ad ogni eventualità

Prima di partire con la run a Villaggio delle Ombre, vi suggeriamo di completare le partite utili allo sblocco degli altri obiettivi, tra i quali troviamo quello che chiede di completare Resident Evil Village in meno di tre ore e utilizzando solo il coltello. Sfruttate questo secondo completamento del gioco per accumulare grossi quantitativi di Lei sia eliminando i nemici che recuperando i vari tesori preziosi da vendere al Duca. Fate un salvataggio poco prima dello scontro finale e tenetelo da parte: una volta ottenuti i trofei relativi alla run "facile", ricaricate il salvataggio e vendete tutte le armi per poi acquistare e potenziare il revolver STAKE (dopo averlo sbloccato nella sezione Bonus del menu principale). Se non avete abbastanza denaro per potenziare al massimo l'arma: una volta ottenuti tutti gli accessori e i potenziamenti potete sbloccare nel menu Bonus anche i proiettili infiniti. Nella run "preparatoria" cercate anche di sbloccare tutti i potenziamenti alla salute del Duca e conservate anche grossi quantiativi di oggetti per il crafting, così da poter creare mine e pozioni curative a volontà. Se possibile, sbloccate le munizioni infinite per le armi di Chris Redfield, così da semplificare la sezione finale.

Villaggio delle Ombre

Ora siete pronti ad affrontare il gioco alla difficoltà massima: finite il gioco con il salvataggio di cui abbiamo parlato poco sopra e ricominciate l'avventura in New Game Plus con la STAKE potenziata al massimo e con munizioni infinite nell'inventario. Noterete che l'arma è incredibilmente forte e riesce a stendere in pochissimi colpi anche i nemici più coriacei come le figlie di Alcina Dimitrescu. Cercate sempre di tenervi a distanza di sicurezza dai nemici (bastano un paio di colpi per morire a questa difficoltà) ed eliminateli anche da lunghe distanze, dal momento che la STAKE ha una gittata notevole e con un po' di precisione può raggiungere qualsiasi nemico come un fucile di precisione. Con questa tecnica non dovreste avere grossi problemi per l'intera avventura tranne che per la parte finale.

I punti più difficili sono infatti la fabbrica di Heisenberg e la sezione nei panni di Chris Redfield. Nella fabbrica non dovete fare altro che alternare esplosivi (per rimuovere la corazza ai nemici) e ripetuti colpi di magnum per sbilanciare i soldati potenziati e renderli vulnerabili ai proiettili sul punto debole. La parte con Chris, invece, richiede un po' d'abilità a causa delle limitazioni nel numero di oggetti curativi e dell'elevato numero di nemici, che vanno colpiti alla testa per velocizzare la loro eliminazione e fare in modo di far fuori un piccolo gruppo con un solo caricatore. Menzione a parte va fatta per la prima parte dello scontro con Heisenberg, dal momento che in quel caso utilizzerete un veicolo e non avrete i potenziamenti accumulati: tenetevi a distanza dalla creatura, colpite continuamente i punti deboli e, nei momenti di difficoltà, utilizzate la parata per ridurre al minimo i danni subiti.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i trucchi per guadagnare soldi velocemente in Resident Evil Village e semplificare così la preparazione alla run a Villaggio delle Ombre.