Resident Evil Village: trucchi per guadagnare soldi velocemente

Per poter mantenere il fornitissimo arsenale di armi, gadget ed oggetti di altro tipo che è possibile utilizzare in Resident Evil Village, durante la vostra avventura dovrete raccogliere grandi quantità di denaro, con il quale potrete procurarvi oggetti curativi, munizioni e quant'altro.

A differenza di altri capitoli della serie di Resident Evil, nei quali la chiave dell'esperienza si basava sulla pura sopravvivenza e la gestione maniacale delle poche risorse disponibili, nell'ultima iterazione della saga a farla da padrone sono gli scontri a fuoco contro i numerosi nemici che incontrerete, molti dei quali necessitano di parecchi colpi per essere sconfitti. Per questo motivo diventa fondamentale trovare un modo per mantenere sempre ben rifornito di munizioni, gadget e armi sempre più potenti il proprio inventario. Il modo più diretto, nonché quello che vi fornirà le maggiori quantità di risorse e oggetti, è attraverso il negozio itinerante del Duca, un personaggio stravagante e misterioso che svolge il ruolo di mercante all'interno delle diverse aree che compongono l'ambientazione del gioco.

Il Duca vende armi, potenziamenti, oggetti e munizioni in cambio di Lei, la moneta ufficiale della Romania e di Resident Evil Village: accumulare grandi quantità di questa valuta in-game sarà quindi essenziale per poter rimanere sempre adeguatamente equipaggiati, aumentando così le vostre possibilità di sopravvivenza all'interno del misterioso villaggio che ospita le vicende del gioco. I metodi per recuperare e guadagnare Lei sono molti, ma possono essere riassunti principalmente in tre differenti tipologie: attraverso l'esplorazione, uccidendo i nemici e raccogliendo i frammenti di cristallo.

Esplorazione

Durante le sessioni di esplorazione degli scenari dovreste cercare di assicurarvi sempre di completare l'esplorazione di ogni stanza ed edificio, raccogliendo ogni tipo di risorsa, oggetto e denaro contante - ricordate che, una volta completata, l'immagine di una stanza sulla vostra mappa cambierà colore, passando dal rosso all'azzurro. Inoltre, durante l'esplorazione incontrerete spesso oggetti come vasi, casse di legno e altri contenitori che possono essere rotti con un colpo di coltello, e che nella maggior parte dei casi conterranno, oltre a risorse e munizioni, anche buone quantità di Lei. Gli altri oggetti trovati potranno poi essere rivenduti al mercante, in modo da aumentare ulteriormente il vostro potere d'acquisto.

Loot dei nemici

In Resident Evil Village vi ritroverete spesso circondati da numerosi nemici che andranno sconfitti a colpi di arma da fuoco. Per bilanciare l'enorme quantità di proiettili che dovrete consumare per farvi strada tra le mostruosità di questo capitolo, la maggior parte dei nemici che riuscirete ad abbattere lascerà cadere del bottino, o loot, in molti casi costituito da una certa quantità di denaro utile per acquistare rifornimento al negozio del Duca. Più belve ucciderete, quindi, maggiore sarà la quantità di denaro che guadagnerete al termine degli scontri a fuoco.

Frammenti di cristallo

In alcune occasioni, durante l'esplorazione dell'ambientazione potreste incappare in oggetti luminescenti nascosti negli angoli più remoti della mappa: tutto quello che dovrete fare in questi casi sarà sparare un colpo a questi oggetti per ottenere in cambio un frammento di cristallo, un oggetto di alto valore che può essere venduto al Duca in cambio di una grande quantità di denaro.



Se avete bisogno di aiuto ricordatevi di consultare la nostra guida di Resident Evil Villge con i trucchi utili in particolare per i neofiti che si sono da poco avvicinati alla serie.