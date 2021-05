Resident Evil Village: trucchi per ottenere il rango SSS in modalità Mercenari

Dopo aver parlato in linea generale della modalità Mercenari in Resident Evil Village passiamo ora a spiegarvi le principali strategie da attuare per raggiungere il Rango SSS.

Magari qualcuno di voi ha già terminato la storia di Resident Evil Village e si appresta a iniziare la vera sfida extra del gioco, rappresentata da questa modalità extra ricca di azione e amata da tutti i fan della serie horror Capcom.

Stage 1-4 (Il Villaggio, Il Castello, La Fabbrica, Il Villaggio Pazzo)

Cosa comprare : Fucile da cecchino

: Fucile da cecchino Cosa vendere : Pallottole per Fucile a pompa, alcuni proiettili per pistola

: Pallottole per Fucile a pompa, alcuni proiettili per pistola Abilità delle sfere blu da scegliere: tutte quelle che aumentano il danno, come più danno per il primo colpo, più danno quando la salute dei nemici è bassa, i nemici esplodono quando muoiono ecc...

Prima di tutto, dovreste provare a ottenere almeno il rango B di un livello prima di tentare la strada per il rango S. Completare un livello con il rango B vi garantirà un bonus di 5000 Lei da spendere all'inizio della prova successiva, cosa che vi tornerà molto utile. Il Fucile da cecchino è l'arma più forte da usare per tutta la prima metà di Mercenari, per diverse ragioni: ottima gittata, danno elevato, grande sinergia con la maggior parte delle abilità che acquisirete. Per i primi livelli la vostra tattica sarà piuttosto semplice, almeno in teoria: cercate di memorizzare i punti e il ritmo in cui i nemici "spawnano", cioè compaiono. Questo vi permetterà di risparmiare tempo e accumulare punti e combo.



Il caro fucile da cecchino, come vedrete, è perfetto per questo compito dato che elimina con un solo proiettile quasi tutti i nemici presenti in questa modalità, e lo fa più o meno da qualsiasi distanza.

Tra un round e l'altro spendete i vostri soldi per potenziare quest'arma. Non ricaricate il fucile da cecchino alla fine dello stage o dal Duca prima di arrivare all'area successiva, perché acquistando l'upgrade della capacità del caricatore quest'ultimo verrà riempito gratuitamente di proiettili, e dunque avrete parecchie munizioni in più per affrontare i nuovi nemici (e avrete risparmiato preziosi Lei). L'unico livello in cui, probabilmente, fareste meglio a tenervi le munizioni del fucile a pompa è il Villaggio Pazzo, perché giunti all'ultima area potrete comprarne uno per sbarazzarvi facilmente del boss finale (dovreste aver accumulato più o meno 100 pallettoni durante le aree precedenti).

Stage 5-8

Si tratta di una versione estrema dei 4 livelli precedenti. Questa seconda parte della modalità Mercenari metterà davvero alla prova le vostre abilità come cacciatori di mostri, nonché i vostri nervi.

Cosa comprar e: Lanaciagranate, Flashbang, oggetti curativi

e: Lanaciagranate, Flashbang, oggetti curativi Cosa vendere : pistola, proiettili per pistola

: pistola, proiettili per pistola Abilità: Masamune, Maestro di lama, abilità difensive, i colpi iniziali causano più danni, i nemici con poca salute prendono più danni

A partire da Il Villaggio 2, la vecchia strategia del fucile da cecchino non funzionerà più. L'inventario del negozio del Duca è diverso, non potete comprare un fucile a pompa o il suddetto fucile da cecchino, quindi dovrete arrangiarvi in un altro modo. Comprare la pistola sarebbe del tutto inutile, perché non avreste mai abbastanza munizioni per far fuori così tanti nemici, e lo stesso discorso vale per il (costosissimo) Lanciagranate. L'unica strategia che sembra offrire più chance di sopravvivenza è, paradossalmente, quella che si può sviluppare utilizzando il coltello. Si tratta di un metodo la cui riuscita dipende da una serie di situazioni e da un pizzico di fortuna. Il coltello, direte voi, è l'arma che fa in assoluto meno danno. Vero, ma con l'abilità "Masamune" è in grado di trasformarsi nell'arma più forte di tutto il gioco, capace di uccidere all'istante praticamente qualsiasi cosa. Questa abilità si sblocca ottenendo un rango A in uno degli stage precedenti, quindi è probabile che a questo punto possiate trovarla in una delle sfere blu. Grazie a Masamune gli attacchi col coltello saranno 10 volte più forti, al costo di sacrificare i danni inflitti usando qualsiasi altra arma. Perché dovrebbe essere una buona cosa, vi chiederete. Innanzitutto, perché il coltello non usa munizioni; inoltre, il bonus al danno si somma all'abilità "Maestro di lama", che con un po' di fortuna potrete ottenere da una delle sfere blu. Questa combinazione, in poche parole, vi mette in mano un'arma con munizioni illimitate (perché non ne usa!) in grado di eliminare con un colpo solo qualsiasi nemico. Provatelo in combinazione con il Lanciagranate, anche perché le Flashbang sono super economiche (costano solo 200 Lei) e offrono un'ottima sinergia con il tipo di gioco da adottare usando il coltello. Stordiscono all'istante tutti i nemici presenti, per un tempo sufficiente a eliminarli a colpi di lama uno per uno. Ci sono tuttavia alcune eccezioni:

I Lycan con le gabbie metalliche sulla testa: dovrete sparare alla gabbia per due volte con il Lanciagranate per distruggerla, dopodiché potrete stordirli come qualsiasi altro nemico.

sulla testa: dovrete sparare alla gabbia per due volte con il Lanciagranate per distruggerla, dopodiché potrete stordirli come qualsiasi altro nemico. Bela, Daniela e Cassandra: potete stordirle, ma non avrete abbastanza tempo per eliminarle in questo stato usando una sola Flashbang. Dovrete stordirle diverse volte, facendo attenzione mentre attaccate perché continueranno ad agitare gli artigli!

L'aspetto negativo di questa strategia è che non sarete mai sicuri di avere l'abilità Masamune ad ogni tentativo. Facendo qualche calcolo, possiamo dirvi che c'è il 14% di probabilità di trovarla in una sfera blu, per cui una buona idea è localizzare le sfere blu più vicine in ogni livello e cercare l'abilità in questione (nel livello Il Villaggio 2 dovreste controllare tutte le 3 sfere); nel caso non la trovaste subito, ricominciate. Mettete quindi in conto di dover ricominciare diverse volte, motivo per cui questo metodo potrebbe risultare alquanto noioso (non tanto per i tempi di caricamento, quanto per il processo di acquisto/vendita iniziale), ma una volta ottenuto quello che vi serve potrete attraversare tutti gli stage senza difficoltà e raggiungere quella S tanto desiderata. A scanso di equivoci (e per farvi risparmiare tempo) vi elenchiamo le ragioni per cui altre strategie risulterebbero poco efficaci nel completamento della seconda parte di questa modalità, anche se, ovviamente, siete liberi di sperimentare come volete!

Acquistare la Magnum : solo una piccola quantità di munizioni disponibile, non sufficienti per finire un livello con un alto numero di combo.

: solo una piccola quantità di munizioni disponibile, non sufficienti per finire un livello con un alto numero di combo. Usare la Pistola : uccisione lenta, rischio elevato di interrompere una combo, pessimo controllo dei gruppi di nemici, estremamente sconsigliata contro i nemici più forti.

: uccisione lenta, rischio elevato di interrompere una combo, pessimo controllo dei gruppi di nemici, estremamente sconsigliata contro i nemici più forti. Usare le granate normali con il lanciagranate: munizioni costose, troppo poche per affrontare l'area di partenza di Fabbrica 2, ad esempio.

Tuttavia, una strategia alternativa che funziona per alcuni giocatori è una combinazione di Pistola + Magnum + Bombe tubo, vale la pena provare nel caso in cui abbiate poca fortuna con il metodo del coltello. Sapete che c'è un modo per trucco per avere munizioni infinite in Resident Evil Village?