Resident Evil Village: il trucco per sbloccare le munizioni infinite

Resident Evil Village rappresenta contemporaneamente sia il seguito narrativo della storia di Ethan Winters, sia una sorta di successore spirituale di Resident Evil 4, ed è per questo motivo molto improntato all'azione.

La sua natura più action e meno vocata ad un’esperienza da survival puro, che caratterizzava invece i primi capitoli della serie e, almeno in parte, anche Resident Evil 7, si traduce nella presenza di moltissime armi da utilizzare per affrontare tutte le bestie e le creature che cercheranno di ostacolarvi e uccidervi durante la vostra avventura. Le munizioni per alcune di queste armi potranno essere facilmente trovate all’interno dell’ambientazione in grandi quantità, mentre per altre saranno decisamente più rare, costringendovi ad acquistarle spesso dal negozio del mercante oppure a risparmiarle per utilizzarle nei momenti più concitati. In alternativa potrete decidere di sfruttare il trucco per attivare le munizioni infinite per le armi all’interno della vostra partita, trucco che vi permetterà di affrontare il gioco senza mai dovervi preoccupare di recuperare o acquistare le munizioni per le vostre bocche da fuoco, accentuando ancora di più l’anima action del titolo.

Per poter sbloccare il trucco per le munizioni infinite in Resident Evil Village dovrete prima di ogni cosa completare almeno una volta la storia principale del gioco, indipendentemente dal livello di difficoltà a cui lo farete: in questo modo sbloccherete una particolare sessione del menu di gioco chiamata Negozio Contenuti Extra, accessibile dalla voce Bonus del menu principale del gioco. All’interno di questo negozio potrete acquistare diverse ricompense di gioco spendendo una speciale valuta chiamata CP, la quale può essere guadagnata attraverso il completamento di particolari Sfide durante il gioco: queste sfide saranno invisibili durante la vostra prima run - potrete comunque completarle e guadagnare i relativi CP non appena ne avrete soddisfatto inconsciamente i requisiti - mentre diventeranno visibili nelle run successive e in generale dopo il completamento del gioco per la prima volta, e potranno quindi essere facilmente consultate dal menu in ogni momento.

Resident Evil Village: munizioni infinite

Dirigetevi al negozio del Duca

Create un salvataggio manuale

Acquistate un’arma e tutti i suoi potenziamenti e componenti (per le armi già in vostro possesso, basterà acquistare potenziamenti e componenti)

Salvate a lavoro finito in uno slot di salvataggio diverso dal precedente e tornate al menu principale

A questo punto le munizioni infinite per quell’arma saranno disponibili nel negozio dei contenuti extra (dovrete naturalmente aver già finito il gioco almeno una volta): sbloccate il trucco e ricaricate il primo salvataggio manuale

Ripetete il procedimento per un’altra arma finché non avrete sbloccato il trucco delle munizioni infinite per tutte le armi disponibili all’interno del gioco (o per tutte quelle che vi interessano)

Il trucco per ottenere le munizioni infinite è una delle molte ricompense acquistabili dal negozio dei contenuti extra, ma prima di poter essere acquistato e attivato dovrete sbloccarlo: esiste infatti una versione di questo trucco per ciascuna arma del gioco (acquistando la versione per la pistola LEMI, ad esempio, potrete poi utilizzarlo solamente con quell’arma), e per sbloccarne unaallo spaccio del Duca. Questa operazione è però necessaria solamente una volta per ciascuna arma, dopodiché una volta sbloccato il trucco per le munizioni infinite funzionerà in tutte le run successive e anche sulle bocche da fuoco non potenziate, senza bisogno di doverlo acquistare nuovamente. È quindi possibile sfruttare un piccolo trucchetto che vi permetterà di sbloccare le munizioni infinite per tutte le armial negozio del mercante:

Prima di concludere, è importante fare alcune precisazioni: la prima riguarda il lanciagranate, che è l’unica arma che non dispone di potenziamenti, dunque le munizioni infinite in questo caso diventeranno disponibili automaticamente al termine della prima run di gioco; la seconda riguarda invece il trucco in sé, e in particolare il fatto che utilizzarlo non invaliderà la vostra possibilità di sbloccare achievement su PlayStation o obiettivi su Xbox, e può quindi essere utilizzato e sfruttato proprio per conquistare più facilmente gli achievement più complessi.



Infine, ricordate che durante le partite in New Game + Ethan manterrà il denaro e l’inventario che aveva al termine della partita precedente, facilitandovi il compito di recuperare tutte le armi. Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil Village. E se volete ancora più azione ricordatevi di consultare la guida alla modalità Mercenari di Resident Evil Village.