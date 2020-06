Resident Evil Village uscirà anche su PS4 e Xbox One?

Residen Evil Village è stato annunciato all'evento di presentazione PlayStation 5 ma è bene chiarire come il gioco Capcom non sarà esclusiva PS5, arrivando anche su PC e Xbox Series X... e per quanto riguarda le console di attuale generazione?

Capcom ha più volte ribadito che Resident Evil Village sarà una vera esperienza horror next-gen citando esclusivamente PlayStation 5, Xbox Series X e PC Windows e non facendo alcuna menzione a PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X. Al momento quindi possiamo dire con certezza che Resident Evil 8 arriverà nel 2021 esclusivamente su PC e console di prossima generazione, nessuna versione per console attuali e per PlayStation VR sembra essere in fase di sviluppo, o almeno non stati fatti annunci in merito.

Ampiamente anticipato dall'insider Dusk Golem con una serie di leak nei mesi scorsi, Resident Evil Village perde la numerazione nel nome (nascosta graficamente nel sottotitolo, VILLage) ma si tratta a tutti gli effetti del nuovo episodio "regolare" della serie Capcom, ambientato in un villaggio innevato dell'Est Europa apparentemente popolato da streghe, vampiri e lupi mannari. Il trailer diffuso l'11 giugno conferma anche il ritorno di Chris, sebbene con un look diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel precedente Resident Evil 7 Biohazard.