Resident Evil Village: la versione PC è così leggera da girare anche senza GPU

Sebbene manchi ancora qualche ora al debutto della versione Steam di Resident Evil Village, stanno spuntando in rete i primi dettagli riguardanti il livello di ottimizzazione del titolo Capcom.

Dai test condotti da PC Gamer, infatti, sembra che anche chi non disponga di un PC particolarmente performante possa riuscire a godersi il gioco, ovviamente rinunciando al dettaglio grafico e scalando la risoluzione. A dimostrazione di ciò sono le prove effettuate dal portale su una configurazione priva di scheda video: affidandosi alla GPU integrata, il gioco riesce con una CPU AMD Ryzen 5 3400G a girare intorno ai 30fps a 1080p e a 43-54 fotogrammi al secondo a 720p. Stando alle prove effettuate dal sito, il gioco tende a cadere vittima di brevi freeze e presenta vistosi cali di prestazioni nei momenti più concitati, ma riesce in ogni caso a girare in maniera discreta anche con il solo processore.

Se avete dubbi su come potrebbe girare il titolo Capcom sul vostro PC, vi ricordiamo che su Steam è ancora possibile scaricare la demo gratuita, la quale permette di valutare le prestazioni del gioco prima dell'acquisto.

